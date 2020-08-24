На северо-западе Челябинска выбросили боеприпасы в мешках из-под сахара

Фото: Росгвардия по Челябинской области

Житель Челябинска, прогуливаясь по лесу в районе улице Бейвеля, обнаружил военные снаряды. Горожанин сообщил о своей находке, на место выехали специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии.

В мешках оказались 85-мм артиллерийские снаряды и взрыватель к 152-мм снаряду.

— Боеприпасы транспортированы на полигон, где были уничтожены взрывным способом, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

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