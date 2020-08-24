Зараженных все меньше, но умирают все так же по несколько человек в день. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро понедельника, 24 августа, в Челябинской области подтверждены 13 тысяч 885 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз поставили еще 70 южноуральцам.

На лечении в больницах области и дома на больничном остаются 2 тысячи 849 человек. Накануне выписали 38 пациентов.

Еще четыре человека с диагнозом «коронавирус» скончались от сопутствующих болезней.

Это:

— 86-летний мужчина с атеросклерозом, кардиосклерозом и хроническим пиелонефритом из Златоуста;

— 79-летняя женщина с гипертонией и сахарным диабетом из Миасса;

— 73-летний мужчина с больными сосудами и сердцем из Челябинска;

— 69-летний мужчина с больным сердцем из Магнитогорска.

Кстати, именно эти города и лидируют в области по количеству зараженных коронавирусом в регионе. На первом месте Челябинск, за ними идут Магнитогорск, Миасс и Златоуст

C начала пандемии в Челябинской области ушли из жизни 339 человек, заразившихся ковид.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru