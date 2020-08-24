Снижение ставок поддерживает спрос россиян на кредитные продукты, показал опрос Райффайзенбанка. В исследовании приняли участие около 2 тыс. россиян старше 18 лет.

У каждого второго россиянина есть кредиты, при этом около 8% уже закрыли существующие займы и пока не увеличивают долговую нагрузку, показал опрос Райффайзенбанка. 46% респондентов обслуживают один кредит, у каждого третьего есть два займа. У 20% опрошенных в настоящий момент — три и более кредита.

Россияне берут кредиты на сравнительно небольшие суммы. Общий объем обязательств у 40% опрошенных не превышает 100 тыс. рублей, еще у 38% эта сумма составляет до 500 тыс. рублей. У большинства есть потребительский кредит или кредитная карта. 33% респондентов выплачивают ипотеку.

Треть россиян планировали взять кредит в банке в течение последних трех месяцев. Главной причиной стало улучшение условий по кредитным продуктам. Также россияне считают, что сейчас хороший момент для покупок и ремонта, поэтому готовы использовать на эти цели заемные средства.

Банки одобрили большую часть заявок — 56% опрошенных получили кредиты, 15% в кредитных организациях отказали. При этом 30% респондентов заявили, что отказались от идеи получать кредит сами, так как их не устроили условия. Среди этих условий чаще всего называли высокую ставку и дорогую страховку. Также россиян не устраивает слишком большое количество документов при подаче заявки на кредит и сроки погашения.

В течение последних трех месяцев самым популярным кредитным продуктом у россиян был потребительский заем в банке. На втором месте — кредитные карты, а затем кредиты наличными и ипотека.

При этом почти 40% опрошенных хотят взять новый кредит в ближайшие полгода. Около 1% намерены обратиться за рефинансированием существующей задолженности.

Кредитные средства нужны россиянам на покупку машины, строительство или покупку жилья, а также на ремонт. Реже эти деньги планируется потратить на покупку бытовой техники, образование или медицину. Некоторые респонденты планируют взять кредит на развитие бизнеса, купить дачу или поехать в отпуск.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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