Завершены поиски женщины, пропавшей во время сбора грибов под Челябинском

Ирина Шабалина поехала по грибы с мужем. Фото: instagram.com/shaboksana

Поиски 61-летней Ирины Шабалиной завершены. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части обнаружили женщину в лесном массиве, неподалеку от Чишмы.

— Женщина чувствует себя хорошо, в медицинской помощи не нуждается, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

О пропаже Ирины Шабалиной накануне сообщили родственники. Вместе с мужем она поехала по грибы и пропала. Недалеко от озера Калды они разошлись. Обратно к машине женщина не вернулась.

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