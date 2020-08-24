Алексей Текслер работает на международном форуме «АРМИЯ-2020»

Губернатор Алексей Текслер на площадке выставки продукции предприятий Челябинской области.

В Москве, в парке «Патриот», открылся международный форум «АРМИЯ-2020», — одна из крупнейших выставок вооружения, военной и специальной техники. Форум — авторитетная площадка для обсуждения вопросов развития международного военного сотрудничества.

На форуме работает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает пресс-служба губернатора, в программе форума — пленарное заседание общенационального Конгресса по диверсификации. Тема мероприятия — «Оборонно-промышленный комплекс и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи». В пленарном заседании участвует глава региона.

На форуме будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также с АО «Концерн «Уралвагонзавод».

Предприятия Челябинской области в парке «Патриот» представлены достойно. Оборудование и автомобили в Москву привезли АО СКБ «Турбина»; АО «Челябинский радиозавод»; АО «НПО «Электромашина»; АО «Папилон»; АО «Автомобильный завод «Урал»; ПАО «Уралавтоприцеп»; ООО «Трактор»; ООО «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК»; АО «Соединитель».

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