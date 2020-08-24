Будет ли в Челябинске на День знаний тепло, пока не ясно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Родители пытаются выяснить, какой будет погода в Челябинске 1 сентября. Но синоптики говорят: строить прогнозы пока слишком рано.

Челябинский гидрометцентр рассчитывает прогноз на три дня, а московский — всего на неделю. Более или менее точные данные будут в ближайшие вторник-среду. А пока все слишком неопределенно.

— В Челябинскую область пришла волна тепла. На севере региона еще возможны какие-то дождики, но в целом погода солнечная и теплая. Причем тепло усилится с четверга. Воздух прогреется до +23…+28 градусов, — рассказала КП-Челябинск ведущий синоптик Челябинского гидрометцентра Татьяна Ильина.

По словам специалиста, в начале следующей недели (а 1 сентября выпадает на вторник) теплые воздушные массы могу и задержаться в Челябинской области еще на несколько дней. Тогда День знаний будет солнечным и комфортным. Однако также возможно, что в городе похолодает, и вернутся дожди.

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