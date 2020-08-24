Новый номер за пять минут: рассказываем, где быстро подключиться к сотовому оператору

Магазины электроники FASTOO и Applesin, digital-shop «Дисконт «Революция цен», многочисленные канцелярские магазины, продуктовые, фотосалоны, копировальные центры и ломбарды — за последние три месяца число пунктов продаж сим-карт МегаФона с саморегистрацией увеличилось в 10 раз и достигло более 200 мест в Челябинске и Магнитогорске.

Чтобы обзавестись новым номером, достаточно совершить покупку у дома. Активировать сим-карту можно самостоятельно через приложение МегаФона (только для совершеннолетних пользователей). Это очень удобно, особенно в современных непростых эпидемиологических условиях, когда важно уменьшить количество контактов с другими людьми.

— Мы пришли к выводу, что южноуральцам будет гораздо удобнее подключаться к нашим услугам, если они просто купят сим-карту по пути домой, — отмечает директор МегаФона в Челябинске Анна Козлова. — Вся процедура регистрации в сети займет не более 5-10 минут, а пройти ее можно в нашем приложении или с авторизацией через портал госуслуг.

Приложение оператора распознает лицо клиента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор. При регистрации можно выбрать любой из действующих тарифов.

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