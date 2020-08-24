Минэкологии Челябинской области показало новый мусорный полигон под Магнитогорском

Сейчас на участке завершаются земляные работы. Фото: Минэкологии Челябинской области

В октябре планируется завершить строительство нового мусорного полигона под Магнитогорском. Об этом сообщили замминстра экологи Челябинской области Виталий Безруков. Проект был разработан еще в 2018 году, но основные работы начались эти летом.

— Сейчас на участке практически завершены земляные работы, и сформирована карта, которая на 90 % застелена гидроизоляционным материалом. Сейчас идет обратная засыпка, которая выполнена уже на 30 %, — рассказал Виталий Безруков.

Строительство ведется в рамках концессионного соглашения, подписанного в декабре 2015 года Министерством экологии с АО «Управление отходами». Всего в Магнитогорском кластере появятся пять новых объектов, на которое потратят 1,15 млрд. рублей.

— Началось строительство мусороперегрузочных станций в Верхнеуральском, Агаповском и Кизильском районах. Они позволят оптимизировать систему сбора отходов и их подготовки к дальнейшей обработке, — сообщил министр экологии Сергей Лихачев.

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