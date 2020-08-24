Из-за близости с областным центром Копейск среди лидеров по заражению ковид. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Копейска заявили о новых случаях заражении коронавирусом. Согласно данным официальной статистики, за минувшие пятницу, субботу и воскресенье в городе заболели 14 человек. Общее количество подхвативших опасный вирус с начала пандемии достигло 346 человек.

Под наблюдением докторов остаются 125 копейчан. Половина из них лечатся в стационаре, остальные — дома.

С начала эпидемии от коронавируса умерли восемь жителей города.

По количеству зараженных Копейск занимает пятое место в Челябинской области. Видимо, сказалась близость областного центра. На протяжении многих недель первая четверка самых пораженных территорий выглядит так: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст.

Как выглядит топ-5 опасных по коронавирусу районов Челябинской области, читайте в нашем отдельном материале.

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