Рогозин и Текслер соберут совещание по развитию оборонных предприятий

Текслер и Рогозин проведут совещание. Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 24 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает на крупнейшей международной выставке-форуме «Армия-2020», которая открылась в московском парке «Патриот».

На полях форума глава региона и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудили текущую экономическую ситуацию на предприятиях Челябинской области, входящих в структуру объединенной ракетно-космической корпорации. Речь шла об Усть-Катавском вагоностроительном заводе и Миасском машиностроительном заводе.

Как сообщает пресс-служба губернатора, стороны договорились о проведении совместного совещания, на котором вопросы развития этих производств будут обсуждены подробно.

Напомним, что в выставке участвуют предприятия Челябинской области: АО СКБ «Турбина»; АО «Челябинский радиозавод»; АО «НПО «Электромашина»; АО «Папилон»; АО «Автомобильный завод «Урал»; ПАО «Уралавтоприцеп»; ООО «Трактор»; ООО «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК»; АО «Соединитель».

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