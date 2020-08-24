Главный детский врач Кургана предупредил о грядущей вспышке микст-инфекции

Врачи советуют прививаться.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Этой осенью эпидемия коронавируса может сделать более агрессивным сезонный подъем простудных инфекций. Главный врач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер спрогнозировал вспышку микст-инфекции у детей.
При микст-инфекции организм человека подвергается негативному влиянию сразу нескольких вирусов.
— Это когда вирус гриппа, аденовирусы, риновирусы все возможные плюс коронавирус объединяются и вместе нападают на детский организм, — заявил Эдуард Вебер в интервью ГТРК «Курган».
Впрочем, то же касается и взрослого населения. Поэтому медики всей страны призывают тщательно подготовиться к сезону простудных заболеваний. В том числе пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.
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