Главный детский врач Кургана предупредил о грядущей вспышке микст-инфекции

Врачи советуют прививаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой осенью эпидемия коронавируса может сделать более агрессивным сезонный подъем простудных инфекций. Главный врач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер спрогнозировал вспышку микст-инфекции у детей.

При микст-инфекции организм человека подвергается негативному влиянию сразу нескольких вирусов.

— Это когда вирус гриппа, аденовирусы, риновирусы все возможные плюс коронавирус объединяются и вместе нападают на детский организм, — заявил Эдуард Вебер в интервью ГТРК «Курган».

Впрочем, то же касается и взрослого населения. Поэтому медики всей страны призывают тщательно подготовиться к сезону простудных заболеваний. В том числе пройти вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

Какие еще советы помогут пережить зиму без больших потерь, читайте на нашем сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru