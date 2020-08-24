Челябинский «Трактор» обменял своего защитника на трех игроков из хабаровского «Амура»

Юрий Сергиенко продолжит свою карьеру в «Амуре». Фото: пресс-служба ХК «Трактор».

Челябинский «Трактор» отдал своего защитника Юрия Сергиенко. Теперь этот игрок будет выступать за «Амур». Взамен «черно-белые» получат из хабаровского клуба защитника Савелия Ольшанского и нападающих Артура Болтанова и Игоря Величкина. Отметим, что с последним игроком «Амур» расторгнет контракт в ближайшее время.

— Клуб искал варианты обмена Сергиенко, дважды выставлял на драфт отказов, но ни один из клубов КХЛ его не забрал. Согласно регламенту Лиги, клуб обязан заявить хоккеиста на сезон, и контракт учитывался бы в потолке зарплат, либо расторгнуть контракт с выплатой компенсации. Этим обменом мы решили несколько задач, сократили зарплатную ведомость, получили двух игроков в систему для глубины состава, а также уменьшили сумму компенсации за расторжение контракта, —сообщил об обмене спортивный директор ХК «Трактор» Роман Беляев.

Юрий Сергиенко в прошлом сезоне КХЛ сыграл 43 матча, набрав 6(0+6) очков. Игорь Величкин провел 22 игры и отметился 1 голевой передачей. Савелий Ольшанский сыграл всего лишь один матч в прошлом сезоне КХЛ. Артур Болтанов не выступал в основном составе «Амура» Он играл в сезоне 2019/2020 за красноярский «Сокол» в ВХЛ.

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