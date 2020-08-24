Подростки из Челябинской области чуть не устроили железнодорожную катастрофу

Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

Инцидент произошел 16 августа на перегоне «Тамерлан — Тумак» Челябинской области. В транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном участке была повреждена линза светофора, а на рельсах кто-то оставил посторонние предметы.

— Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что на перегоне разбиты шесть линз мачтового железнодорожного светофора. В ходе проверки также было установлено, что недалеко от места нахождения поврежденного светофора во время следования по перегону «Тамерлан – Тумак» машинист электропоезда «Троицк – Карталы» применил экстренное торможение из-за деревянной шпалы, лежавшей на обеих ветках железнодорожного пути, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские нашли железнодорожных вандалов через 2 дня. Ими оказались двое 13-летних подростков села Варна. На родителей мальчишек завели административное дело за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

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