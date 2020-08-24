Пробки на дорогах Челябинска: стоит весь центр

Особенно сильно затруднено движение на перекрестках центра города Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске снова образовались пробки в центре города в час пик. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» их показатель составляет 7 баллов. Так, движение затруднено на проспектах Ленина и Свердловского. Также пробки наблюдаются на улицах Каслинская, Кирова, Труда, Цвиллинга и Красная.

— На улице Красной пробка в обоих направлениях. Маршрутки, которые должны ехать по Ленина, проезжают здесь, — сообщила читательница КП-Челябинск.

Места, где затруднено движение по данным сервиса «Яндекс.Пробки» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Напомним, в начале декабря прошлого года были зафиксированы восьмибалльные пробки в Челябинске. Они возникли из-за снегопада и нескольких ДТП. Тогда было парализовано движение сразу в четырех районах города.

Фото: читательница КП-Челябинск

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