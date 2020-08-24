В Челябинске бизнесвумен подала в суд на мэрию

Скандал начался из-за срубленных во время строительства деревьев. Фото: Елизавета Копырина

Предпринимательница Людмила Аликина подала иск на мэрию Челябинска в арбитражный суд региона. Она потребовала от администрации города отменить запрет на строительство своего здания в Металлургическом районе. В суде рассмотрели заявление женщины, но назначать дату начала процесса не стали.

— В соответствии с частью 1 статьи 128 АПК РФ арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, установленных статьями 125 и 126 АПК РФ, выносит определение об оставлении заявления без движения, — говорится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда.

Теперь предпринимательнице предстоит устранить недочеты в своем исковом заявлении. И сделать ей это нужно будет 23 сентября. Иначе дело не будет рассмотрено в суде.

Напомним, в мае произошел скандал из-за строительства новой аптеки в Металлургическом районе в сквере возле Центрального клуба (он же — ДК Строителей). Там велась стройка, в результате который были срублены 19 деревьев. Жителей города это возмутило. Они начали жаловаться во все инстанции. Затем мэрия Челябинска запретила строительство здания, владельцем которого являлась предпринимательница Людмила Аликина.

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