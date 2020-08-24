В заброшенной деревне под Челябинском сняли фильм про Великую Отечественную Войну

В качестве места для съемок была выбрана полуразрушенная мельница. Фото: Polit74.ru

В Челябинской области прошли съёмки исторического фильма недалеко от села Муслюмово. В качестве декорации была выбрана полуразрушенная мельница на берегу реки Русская Теча. Согласно сценарию, там обосновались немецкие солдаты, которых штурмом выбивали красноармейцы. Сама кинолента будет посвящена одному из боев Великой Отечественной Войны в мае 1945 года на территории Чехии, пишет издание «Полит74».

За создание фильма отвечают представители нескольких челябинских общественных организаций. Но главной опорой для съемок стали военно-исторический клуб «Дивизион» и принадлежащий ему частный музей воинской славы. Общественники также заявили, что всего будет снято несколько фильмов на историческую тематику. Они будут посвящены памяти земляков-челябинцев.

— Мы провели съемки короткометражного фильма, посвященного Уральскому добровольческому танковому корпусу, бои в районе Праги. Изначально фильмы хотели сделать альтернативой нашему фестивалю «Челябинские герои». Из-за пандемии мы были вынуждены уходить в онлайн, предоставлять зрителям какую-то дистанционную картинку. Но недавно в области вновь были разрешены массовые мероприятия, поэтому традиционная осенняя реконструкция боя Великой Отечественной войны состоится. Но помимо этого мы её дополним показом наших фильмов, — сообщил «Полит74» директор музея воинской славы Станислав Тягунов.

Отметим, что съемки следующего эпизода уже состоятся на территории Челябинского тракторного завода. Руководство предприятия предоставит для киноделов танк и самоходное орудие времен Великой Отечественной войны. После этого начнутся съемки, посвященные другим историческим сражениям. За них будут отвечать клубы, участвующие в проекте — «Серебряный единорог», «Гаттака» и другие.

Военно-исторический фестиваль «Челябинские герои» пройдет в сентябре. На нем жителям города покажут реконструкции различных исторических сражений. Для этого будут созданы интерактивные площадки, предназначенные для детей и взрослых

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