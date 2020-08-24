В Миассе проверят «лежачих полицейских» после жалоб в соцсетях

Фотографии скандально-известных искусственных неровностей распространяют во многих пабликах Миасса. Фото: vk.com / «Свободный Миасс»

Жители Миасса пожаловались в соцсетях на «лежачих полицейских», которые появились после недавнего ремонта дорог. По их словам, искусственные неровности могут навредить подвеске автомобилей, так как они были установлены не по ГОСТу.

Возмущениями жителей заинтересовались прокуратура, ГИБДД и местная администрация. Как сообщил глава Миасса Григорий Токних, уже началась проверка искусственных неровностей.

— Сейчас проводим комиссионную проверку совместно с представителями ОМВД ОГИБДД на соответствие нормативным требованиям. По моему решению в адрес подрядной организации готовится претензионная документация, и пока все работы приостановлены, так как для начала необходимо устранить проблему с уже уложенными препятствиями и привести их к соответствию с требованиями, — написал Тонких на своей личной странице в соцсетях.

Мэр Миасса добавил, что сейчас возле «лежачих полицейских» началась установка дорожных знаков «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости». Помимо этого, там также будет нанесена дорожная разметка.

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