Подземный переход в Челябинске распишут граффити

Мэр города анонсировала роспись перехода в Калининском районе. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске только-только отгремел фестиваль граффити «Культурный код», после которого на Университетской набережной развернулся музей уличного искусства. На фасадах домов создали 11 арт-объектов. Глава города Наталья Котова заявила, что традиция росписи стен в Челябинске продолжится. В скором времени граффити украсят подземный переход на перекрестке Свердловского проспекта и Братьев Кашириных.

— Сейчас нужно привести этот переход в порядок. Мы договорились, что компания, которая отвечает за его содержание, проведет пескоструйную обработку всего перехода, после чего там нанесут граффити, — сообщила мэр города.

В мэрии отметили, что сегодня, 25 августа, в Челябинской области стартует региональный фестиваль граффити. Он будет идти в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Бакале до 15 сентября.

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