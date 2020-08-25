В Челябинской области ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера

Евгений Тягунов пропал 16 августа. Фото: ЛизаАлерт

В Магнитогорске вторую неделю ведутся поиски 39-летнего Евгения Тягунова. Он пропал днем 16 августа из психоневрологического диспансера, в котором живет уже 20 лет. Поисковики «ЛизаАлерт», родственники и сотрудники интерната распространили ориентировки в соцсетях и на улицах, осмотрели сады, железнодорожные пути, промзоны, прочесали леса. Также распространили информацию о поиске в соседнем Абзелиловском районе. Но пока все безрезультатно.

— Поиск осложняется тем, что в силу своих особенностей «потеряшка» плохо ориентируется в пространстве. Общая протяженность пути, пройденного всеми группами, приближается к 300 километрам. Нам очень нужны люди на поиск Евгения Тягунова и достоверные свидетельства о его местонахождении. Мы обращаемся с просьбой ко всем жителям Магнитогорска: пожалуйста, еще раз внимательно вглядитесь в фото Евгения. Возможно, вы его где-то видели, — обратились с просьбой в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

ВАЖНО

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно -русые, глаза карие. Был в синем пиджаке, темно-синей футболке, темно-зеленых брюках, коричневых сандалиях.

Если вы видели Евгения, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Линия круглосуточная, звонок бесплатный.

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