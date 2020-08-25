«Дети ручник сняли»: в Челябинской области иномарка слетела с дороги и влетела в дом

Судя по кадрам, иномарка протаранила хозпостройки дома. Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа — Челябинск»

В городе Сим, что в Ашинском районе Челябинской области, пикап съехал с горы и протаранил двор жилого дома. Видео с места инцидента выложили очевидцы во «ВКонтакте».

— Дети сняли ручник на «Хайлюксе» и летели с горы, — комментирует за кадром автор ролика.

Комментарий ГИБДД на момент выхода публикации получить не удалось.

Новость дополняется.

Обновлено в 11:04.

— Происшествие зарегистрировано. Проводится проверка. Травмы получили двое несовершеннолетних,— сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

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