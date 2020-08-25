Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали в одном из районов Челябинской области

По мнению главврача районной больницы, причиной скачка заболеваемости стала несознательность жителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Нагайбакского района решили сохранить в муниципалитете запрет на масcовые мероприятия, на работу кафе и столовых, и возобновить рейды по соблюдению масочного режима. Так как показатели по заболеваемости коронавирусом в районе в два раза превышают среднеобластные. По данным на утро 25 августа, здесь — 137 заболевших, ковид поражает целые семьи. Об этом сообщает местная газета «Всходы».

Главврач районной больницы села Фершампенуаз Гульнара Байтерякова отметила, что причиной скачка заболеваемости стала несознательность жителей.

— Многие контактные, те, кто общался с больными ковидом, продолжают посещать общественные места, магазины, причем без масок, — пояснила главный врач. — Предписание Роспотребнадзора приходит только через две недели, а до этого у нас нет полномочий для ограничения в отношении данных граждан.

Также она рассказала о поведении работников бюджетной сферы. Воспитательница одного из детских садов неделю ходила на работу, сбивая температуру, а затем попала в больницу.

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