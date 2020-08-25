Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 25 августа 2020 года составляет 13 957 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро вторника, 25 августа, в Челябинской области зафиксировано 13 957 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки диагноз поставили еще 72 южноуральцам.

От коронавируса сейчас лечатся 2795 человек. Накануне выписали из больниц 121 пациента. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 10 776 жителей области.

За день снова пополнилась летальная статистика. Умерло пять человек. У всех COVID-19 стал сопутствующим заболеванием. Это мужчина, 69 лет, у него была болезнь Паркинсона и гипертоническая болезнь. И еще четыре женщины: 55, 78, 82 и 84 лет, у всех было больное сердце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 25 августа 2020: школьников отправят учиться на улицу, а иностранных студентов закроют на карантин

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 августа 2020 г. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru