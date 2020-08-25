Абоненты Tele2 в Челябинской области слушают музыку более часа в день

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал музыкальные предпочтения абонентов в приложении «Звук». В большинстве регионов пользователи сервиса слушают поп. Однако в Чувашии, Оренбургской, Псковской и Рязанской областях предпочитают хип-хоп, а в Еврейской автономной области – R&B.

Мобильное приложение «Звук» позволяет бесплатно слушать музыку из каталога, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Кроме того, пользователи сервиса могут скачивать любые композиции на смартфон и воспроизводить их офлайн.

Tele2 проанализировала результаты работы приложения. В первом полугодии 2020 года количество пользователей сервиса среди абонентов оператора по России выросло на 123% год к году. Максимальный прирост на 281% зафиксирован в Ярославле, на 244% – в Биробиджане и на 237% – в Иванове. В Челябинске количество пользователей увеличилось на 126%.

В среднем по России абоненты Tele2 использовали приложение «Звук» более 67 минут в сутки. Больше всего в первом полугодии 2020 года музыку с помощью сервиса слушали клиенты из Пензенской области: в среднем абоненты тратили на это более 87 минут в день. Далее в списке – абоненты оператора из Брянской области, которые посвящали музыке 81 минуту. В лидерах по прослушиванию композиций с помощью приложения также пользователи из Кировской области и Республики Коми. На долю каждого региона приходится по 77 минут. В Челябинске слушают музыку по 70 минут в день.

Фото: предоставлено Tele2

В основном абоненты отдают предпочтение музыке в стиле поп. Однако в Чувашии, Оренбургской, Псковской и Рязанской областях больше слушают хип-хоп, а в Еврейской автономной области – R&B. В Челябинской области после поп-музыки идут хип-хоп и рэп и ритм-н-блюз, а на четвертом месте – электроника. В топ-5 треков, прослушиваемых в приложении «Звук» чаще всего, вошли:

· «Луна не знает пути» – Тайпан, Agunda;

· «Девочка, танцуй» – Artik & Asti;

· «Любимка» – NILETTO;

· «Увезите меня на дип-хаус» – GAYAZOV$ BROTHER$;

· РАТАТАТАТА – MORGENSHTERN, Витя АК. Чтобы воспользоваться приложением «Звук», его необходимо скачать в GooglePlay или AppStore и установить на свой смартфон. При этом у абонентов тарифов линейки «Мой Tele2», архивной линейки «Черный» и премиум-подписчиков интернет-трафик на прослушивание музыки тратиться не будет. Сервисом можно пользоваться бесплатно или приобрести премиум-подписку, которая позволяет слушать музыку в лучшем качестве и скачивать ее на смартфон, а также полностью отключает рекламу внутри приложения. Стоимость подключения для абонентов Tele2 составляет 9,5 рубля в сутки. Подробности на сайте оператора.

Материал предоставлен компанией Tele2