Райффайзенбанк: большинство россиян не знает уровень своей долговой нагрузки

Россияне часто не знают точно свой уровень долговой нагрузки, показал опрос Райффайзенбанка. Чаще всего показатель узнают после обращения в банк за кредитом, реже — целевым образом обращаясь в бюро кредитных историй. Однако 35% опрошенных заявили, что не понимают значение этого показателя. При этом снизить свою кредитную нагрузку хотели бы почти 40% респондентов. В опросе приняли участие около 2 тыс. россиян старше 18 лет, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Самаре и других городах.

У большинства россиян есть кредитные обязательства. Обычно это ипотека или потребительский кредит плюс кредитная карта. Почти 80% опрошенных Райффайзенбанком россиян должны кредиторам менее 500 тыс. рублей. Каждый третий планировал получить кредит в банке в последние три месяца, а 37% хотят взять новый заем в ближайшие полгода.

Только 21% опрошенных знает свой коэффициент долговой нагрузки. Главным образом россияне узнают об этом, подавая заявку на кредит в банк — так ответили 53%. Многие подсчитали его самостоятельно. Около 3% специально обращались в бюро кредитных историй.

Почти 40% опрошенных стараются снизить долговую нагрузку уже сейчас, а 26% пока не имеют возможности платить по кредитам меньше, для еще 36% нагрузка остается на комфортном уровне. Главным способом снизить долговую нагрузку россияне назвали досрочное погашение кредитов, на втором месте рефинансирование.

— Райффайзенбанк предлагает облегчить финансовую нагрузку на понятных условиях по фиксированной ставке 7,99%. У нас просто объединить в один до пяти кредитов, в том числе из разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа, — комментирует руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. — Кроме финансовой выгоды, это возможность избавиться от дополнительных забот о том, как в разных банках не пропустить платеж и не испортить свою кредитную историю.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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