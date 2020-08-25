Иномарка насмерть сбила пешехода на северо-западе Челябинска

ДТП произошло в 5:14. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

Ранним утром во вторник, 25 августа, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева произошло смертельное ДТП. 61-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому переходу, попала под колеса Volkswagen Bora.

— В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП, — сообщили в городской ГИБДД.

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