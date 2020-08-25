Приятно посмотреть: челябинские предприятия представили несколько экспонатов на выставке «Армия-2020»

Вчера в московском парке «Патриот» открылся международный форум «АРМИЯ-2020» и одна из крупнейших выставок вооружения, военной и специальной техники. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в выставке принимают участие сразу несколько челябинских предприятий: «Турбина», «Челябинский радиозавод», «Электромашина», «Урал», «Уралавтоприцеп» и «ЧТЗ».

На форуме работает губернатор Челябинской области, и общественники видят в этом добрый знак для всего региона.

— Алексей Текслер выбрался на форум налаживать контакты, нацеливать партнеров на развитие, ну и немного разбавить инспекционное турне по региону. Так, с Дмитрием Рогозиным обсудили будущее заводов «Росатома», обещано совместное совещание по теме. Цифровые технологии область будет продвигать с холдингом «Росэлектроника», — продолжают авторы «Челябушки». — Все очень плодотворно, домой губернатор привезет урожай контрактов. Кроме уже упомянутых, также — с «Объединенной приборостроительной корпорацией» и «Уралвагонзаводом» по загрузке мощностей «ЧТЗ».

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» будет проходить до 29 августа 2020 года, его планируют посетить министры и заместители министров обороны из 92 государств.