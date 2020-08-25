Момент смертельного ДТП на северо-западе Челябинска попал на видео

От удара треснуло стекло авто. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

Камера видеонаблюдения сняла как Volkswagen Bora сбил насмерть 61-летнюю женщину на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева. На записи видно, что незадолго до аварии на дороге отключились фонари, а светофоры еще не работали.

Пересекая перекресток, водитель набрал скорость. Женщину-пешехода отбросило на несколько метров.

— Водитель 61-летний управляя автомобилем Volkswagen Bora совершил наезд на пешехода пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП, — прокомментировали в ГИБДД.

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