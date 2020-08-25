В Курганской области прожиточный минимум вырос на 511 рублей

Во втором квартале прожиточный минимум чуть-чуть подрос. Фото: Олег Иванов. Правительство Курганской области/vk.com

В Курганской области размер прожиточного минимума увеличился до 10 483 рублей на человека. О росте во втором квартале сообщается в постановлении, подписанном губернатором Вадимом Шумковым.

В предыдущем квартале размер прожиточного минимума был меньше на 511 рублей и составлял 9972 рубля. Также в нормативно-правовом акте сообщается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь — 11 190 рублей, для пенсионеров — 8676 рублей, а для детей — 11 027 рублей.

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