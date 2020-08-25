В Курганской области линейки пройдут только для учеников 1 и 11 классов

Учебный год в школах начнется в условиях ограничений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кургане торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут на открытом воздухе только для учеников 1 и 11 классов. Такое решение было принято на заседании оперштаба региона.

Для остальных школьников 1 сентября организуют классные часы, посвященные теме победы в Великой Отечественной войне и миру. Их проведут в разное время, чтобы исключить контакты между классами.

— Вариантов проведения торжественных линеек может быть несколько. Если классов много, можно организовать праздник отдельно для первоклашек и отдельно для выпускников. Можно провести мероприятие только для малышей, которые первый раз пришли в школу, и отказаться от линейки для 11-классников. Окончательное решение, в каком формате в школе пройдет День знаний, образовательная организация принимает самостоятельно, — сообщил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Несмотря на ограничения, праздник в школах все же состоится в очном формате. родителям разрешат присутствовать, но только в специально отведенном месте и в масках.

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