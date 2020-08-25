Больше года борьбы: «немецкому кварталу» в Челябинске вернули охранный статус

Краеведы стараются сохранить дома с уникальной архитектурой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Госкомитет по охране культурного наследия вернул охранный статус «немецким» домам в Металлургическом районе Челябинска. Прошлой весной ведомство исключило их из числа ценных строений, в аккурат перед капремонтом. За «маленькую Баварию» больше года в суде боролись краеведы.

— В течение ближайшего времени, где-то до ноября, будет проведена новая экспертиза. И, я думаю, что добросовестная, — рассказал КП-Челябинск краевед и координатор движения «Архистраж» Юрий Латышев. — Может быть докажут, что эти здания недостойны быть объектами культурного наследия, а может быть, что достойны. Если они будут объектами культурного наследия, то будет определен предмет охраны — это фасад. То есть, для ремонта фасада действительно нужен будет проект, специализированные организации. Но все это делается за счет отчислений в фонд капительного ремонта. Что касается внутри здания — привлечения специализированных организаций не нужно. Ремонт перекрытий, замена труб, электричество и прочее-прочее будет сделано как для обычных домов.

Напомним, в судебных процессах принимали участие и жители домов, они жаловались на плохое состояние жилья. Некоторые просили расселения.

— В этом случае должна быть проведена не историко-культурная, а техническая экспертиза, которая докажет, что в этих зданиях нельзя жить и жителей надо переселять. Но здания не будут сносить, будут искать какой-то другой путь, например, переделать под общественные здания, — добавил Юрий Латышев.

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