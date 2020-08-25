И смешно, и грустно: в Челябинске поймали еще одного похитителя кизильника

Кизильник воровали с улицы Лесопарковой. Фото: администрация Челябинска

Недавно на улице Лесопарковой высадили кусты кизильника. Но саженцы даже не успели «обжиться» на новом месте. На кустарник позарились челябинцы и стали выкапывать его. Сначала две сотни кустов похитил мужчина, за что теперь будет отвечать в суде, потом еще три кустика утащила женщина. Однако ее с поличным поймал бдительный житель.

— Женщина посадила саженцы возле своего дома. Под контролем полицейских кустарники возвращены на прежнее место. Теперь челябинка будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

В УМВД по Челябинску уточнили, 59-летнюю похитительницу кизильника ждет ответственность по статье «Мелкое хищение». Ей грозит штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы.

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