В Ленинском районе Челябинска почти на месяц ограничат движение по одной из улиц

Движение ограничат на этом участке. Фото: Google Maps

Администрация Челябинска предупредила водителей, что сегодня, 25 августа, с 20 часов частично перекроют дорогу по улице Гончаренко, в районе дома Гагарина, 39.

Движение ограничат из-за реконструкции участка тепловой сети. Работы ведет ООО «Интерполис». Возобновят движение почти через месяц, 20 сентября в 23 часа.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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