Подземный переход на площади Революции в Челябинске распишут граффити-художники

Сейчас переход выглядит так. Фото: Ольга Лифанова

Освобожденный от ларьков подземный переход на площади Революции расписали ругательствами и сомнительными рисунками. Жители жалуются — ходить здесь стало неприятно. КП-Челябинск узнала, когда стены избавят от «художеств».

— Это ненадолго. Мы сейчас отыгрываем контракт и быстро начнем все убирать, — рассказал директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин. — Самое главное, чтобы вандалы не рисовали там, где уже произведены работы и очень серьезные: в части восстановления плиточного покрытия — это белый старый мрамор, мы решили сохранить его, привели в порядок, он стал как новый.

Подземку в центре города, которую недавно уродовали ларьки, теперь уродуют надписи. Фото: Ольга Лифанова

По словам Игоря Клеина, после ремонта переход к улице Цвиллинга распишут профессиональные граффити-художники. Когда можно будет полюбоваться стрит-артами, пока сказать сложно.

— Торги еще не проведены, только по их итогам можно что-то говорить о сроках. Но, конечно, будем стараться до Дня города, это будет нашей задачей.

Напомним, челябинцы сами хотели заполнить тоннели объектами искусства и народного творчества. Такое мнение они высказали на портале «Активный житель 74».

Ранее глава Челябинска Наталья Котова анонсировала роспись стен в подземном переходе на перекрестке Свердловского проспекта и Братьев Кашириных.

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