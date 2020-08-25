ЧМК стал партнером экологического конкурса блогеров и журналистов «Зеленое перо»

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») стал партнером экологического конкурса «Зеленое перо», который проводит министерство экологии Челябинской области.

Лучшие блогеры и журналисты Южного Урала сразятся за первое место в освещении позитивных изменений экологической ситуации в Челябинске. Конкурс проводится с 25 августа по 15 ноября, итоги объявят 10 декабря 2020 года. В конкурсе 7 номинаций и 21 призовое место. Главные призы — по 35 тысяч рублей — достанутся победителям в двух основным номинациях: лучший эко-блогер и журналист.

Принять участие в конкурсе могут как самостоятельные журналисты и блогеры, так и творческие коллективы, СМИ. Заявки принимаются в электронном виде на адрес оргкомитета minecochel@mail.ru с пометкой — «на конкурс «Зеленое перо». С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства экологии.

Одним из благотворителей конкурса стал Челябинский металлургический комбинат.

— Мы всегда открыты к сотрудничеству, особенно, когда дело касается экологии нашего региона, поэтому благодарим организаторов за приглашение стать одним из партнеров конкурса. Мы считаем важным поддерживать талантливых журналистов и блогеров, которые направляют свою творческую энергию на освещение экологических тем,— отметил начальник отдела по экологической безопасности ПАО «ЧМК» Александр Сосунов, участвовавший в пресс-конференции министерства экологии. — Помимо последовательного выполнения мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, комбинат считает необходимым поддерживать проекты социальной направленности.

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