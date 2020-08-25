В Челябинске отказались смягчить наказание мужчине, который расстрелял из автомата Калашникова двух человек

Помимо тюремного срока мужчине придется выплатить компенсацию семьям погибших в размере более 2,4 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд, 25 августа, оставил без изменения приговор по уголовному делу в отношении Антона Южакова, который расстрелял из автомата Калашникова двух человек. В апелляционном представлении прокурор просил устранить технические ошибки, допущенные судом первой инстанции. А сторона защита настаивала на смягчении наказании. Однако в суде посчитали вынесенный приговор справедливым.

— Судом первой инстанции Южаков был признан виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год (исполняется после отбывания основного наказания) и компенсацией морального вреда в пользу родственников потерпевших в размере более 2,4 млн. рублей, — сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, тела двух мужчин с огнестрельными ранами от автомата Калашникова обнаружили 20 марта 2019 года на Успенском кладбище. Погибшие работали смотрителями на погосте. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам уже на следующий день. Им оказался 34-летний заведующий Градским кладбищем Антон Южаков. Мужчина признался, что убил двух смотрителей в ходе конфликта, который возник на почве неприязненных отношений.

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