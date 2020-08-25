Новые штаммы вируса сдвинут сроки начала эпидемии гриппа в Челябинской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2020-м эпидемия ОРВИ и гриппа в Челябинской области может начаться раньше обычно. Такое заявление сделал региональный Роспотребнадзор.

— Это связано с тем, что в Россию идут новые штаммы гриппа, с которыми наши люди еще не встречались. А значит, иммунитета к ним у нас нет, — рассказала начальник отдела эпиднадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Южноуральцы болеют ОРВИ в течение всего года. Например, на прошлой неделе ко врачам обратились 11 тысяч простуженных пациентов. Но эпидемию объявляют, когда медики отмечают сразу два фактора: появляется грипп, а общее число заболевших превышает критическую черту.

— Эпидемию гриппа, как правило, объявляют в конце декабря или после новогодних каникул, когда все возвращаются в организованные коллективы. Но по опыту прошлых лет: если к нам идут новые штаммы, первые заболевшие могут появиться и осенью, а к декабрю заболеваемость может стать массовой. Эпидемия тоже может начаться раньше, — говорит Раиса Косарева.

Из-за этого жителей области призывают как можно раньше пройти вакцинацию от гриппа. Бесплатная вакцина поступит в поликлиники области на днях. Она содержит три новых штамма гриппа. Мы уже рассказывали о них.

В этом году минздрав надеется привить от гриппа 60% населения Челябинской области.

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