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В Курганской области задержали челябинца, который за один улов поймал почти тысячу рыб

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Общий ущерб от незаконной рыбалки составил почти 750 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Курганской области.

Общий ущерб от незаконной рыбалки составил почти 750 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Курганской области.

Все произошло в Шадринском районе Курганской области недалеко от села Кабаньего. Сотрудники полиции остановили автомобиль Nissan, за рулем которого находился 37-летний житель Челябинской области.

— При обследовании салона транспортного средства на заднем сидении полицейские обнаружили резиновую лодку, четыре рыболовные сети, резиновые сапоги и свежевыловленную рыбу. Установлено, что водитель автомобиля расставил рыболовные сети на озере Большое Кабанье, а затем с помощью лодки собрал водные биологические ресурсы, — сообщили в ГУ МВД по Курганской области.

Всего у водителя автомобиля было изъято 773 пеляди и 134 карася. Общий ущерб от незаконной рыбалки составил почти 750 тысяч рублей.

В отношении жителя Челябинской области завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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