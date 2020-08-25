Погода в Челябинске на 26 августа 2020: за теплой ночью — теплый день

В такие дни счастье чувствуешь кожей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Челябинске продолжает радовать. Обещанное синоптиками бабье лето набирается сил — в городе все теплее. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в среду, 26 августа 2020 года.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, ночь на среду в Челябинске почти летняя: температура воздуха составит +13...+15 градусов. Днем же воздух прогреется до +22...+24 градусов.

И днем, и ночью синоптики обещают переменную облачность. Вероятность осадков ничтожно мала. Небольшой дискомфорт вызовет усиление ветра. Отдельные порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Режим НМУ на среду не объявляли.

К пятнице в городе потеплеет уже до +28 градусов, а кое-где по области и до +30.

Бабье лето продлится, как минимум, до конца месяца. И, кстати, в среду станет известен предварительный расчет погоды на 1 сентября.

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