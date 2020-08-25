В Челябинске Валерий Гергиев дал концерт в честь врачей

На сцене театра оперы и балета - губернатор Алексей Текслер, маэстро Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра. Фото: gubernator74.ru

Сейчас в Академическом театре оперы и балета им. Глинки идет необычный концерт. Всемирно известный дирижер Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра выступают в честь российский врачей, самоотверженно сражающихся с пандемией коронавирусной инфекцией.

В зале театра — медики со всего региона. Билеты они получили бесплатно. В зале зрители сидят через одного, обязательный масочный режим. Днем музыканты выступили в Концертном зале им. Прокофьева. Пригласили на выступление Мариинки соцработников и волонтеров.

Открыл концерт губернатор Алексей Текслер:

— Дорогие друзья, я счастлив, что сегодня здесь у нас, на сцене оперного театра, — прославленный коллектив симфонического оркестра Миариинского театра и замечательный руководитель — Валерий Александрович Гергиев. Сегодня по-настоящему большой день для Челябинска и для Челябинской области. Сегодня мы начинаем филармонический и театральный сезон. И этот сезон открывает легендарная Мариинка. Я познакомился с Валерием Александровичем в январе этого года. Нас познакомил большой друг — Денис Мацуев. Выяснилось, что Валерий Александрович с коллективом был в нашей области лет 10 назад. Мне показалось это неправильным, и мы договорились о том, что концерты состоятся. По известным причинам в назначенное время они не состоялись. Но Валерий Александрович дал слово, что как только будет возможность, он приедет и концерты даст. Слово он свое сдержал. Спасибо вам огромное!

Необычный концерт, подчеркнул Текслер, — дань уважения врачам. Они стоят на передовой борьбы с ковидом, страшным и непонятным недугом. Губернатор уверен: всем миром мы справимся с этой напастью. И тогда будет снято еще больше ограничений. Концертные и театральные залы будут наполнены не на треть, а полностью.

— Мне приятно, что мы выступаем перед врачами. Вы — настоящие герои, — обратился к зрителям маэстро. — Будучи студентом, я занимался в замечательном Концертном зале им. Прокофьева. И сегодня мы исполним его симфонию. акие концерты нужны, они дают надежду на жизнь, на возрождение.

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