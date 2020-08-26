В аварии пострадали два человека. Фото: скриншот видео

Массовая авария с участием трех легковых автомобилей произошла на трассе М-5 в Челябинской области. В районе Юрюзани водитель Kia вылетел на встречку, где столкнулся с Lexus и Renault. В результате ДТП он и его пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Об этом в среду, 26 августа, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Авария произошла 25 августа в 8:15 на 1645 километре трассы М-5 Москва-Челябинск.

— Водитель 1988 года рождения управлял Kia, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lexus под управлением 46-летнего мужчины. После чего совершил столкновение с Renault, за рулем которого находился 42-летний водитель, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. — В результате ДТП водитель автомобиля Kia и его пассажир — женщина 1978 года рождения — получили травмы и были госпитализированы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

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