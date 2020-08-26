Ограничение движения машин возможно на десяти улицах Челябинска. Фото: cheladmin.ru

В Челябинске в среду, 26 августа, из-за ремонта дорог ограничат движение транспорта на десяти улицах в разных районах города. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

Так, движение будет ограничено на улице Мира от Сталеваров до Румянцева из-за монтажа бортового камня и пандусов. Укладывать асфальт рабочие будут на улицах Василевского (здесь работы запланированы в ночь), Северо-Крымской, Радонежской и Индивидуальной, где также заменят бордюрный камень. На улице Артиллерийская рабочие сегодня нанесут горизонтальную разметку, а на улице Хохрякова — будут фрезеровать дорожное покрытие. Установка новых бордюров запланирована на улицах Жукова, Островского от Каслинской до Краснознаменной и Нахимова.

В конце марта челябинские власти запросили 800 миллионов рублей у главы региона Алексея Текслера на ремонт дорог. Только чуть больше половины из всех городских участков соответствуют всем нормативам, остальные нуждаются в срочном ремонте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru