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В среду дорожники будут работать на десяти улицах Челябинска. Публикуем список

Стоит заранее продумать пути объезда, чтобы избежать пробок
Ольга СеменюкОльгаСеменюк
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Ограничение движения машин возможно на десяти улицах Челябинска. Фото: cheladmin.ru

Ограничение движения машин возможно на десяти улицах Челябинска. Фото: cheladmin.ru

В Челябинске в среду, 26 августа, из-за ремонта дорог ограничат движение транспорта на десяти улицах в разных районах города. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

Так, движение будет ограничено на улице Мира от Сталеваров до Румянцева из-за монтажа бортового камня и пандусов. Укладывать асфальт рабочие будут на улицах Василевского (здесь работы запланированы в ночь), Северо-Крымской, Радонежской и Индивидуальной, где также заменят бордюрный камень. На улице Артиллерийская рабочие сегодня нанесут горизонтальную разметку, а на улице Хохрякова — будут фрезеровать дорожное покрытие. Установка новых бордюров запланирована на улицах Жукова, Островского от Каслинской до Краснознаменной и Нахимова.

В конце марта челябинские власти запросили 800 миллионов рублей у главы региона Алексея Текслера на ремонт дорог. Только чуть больше половины из всех городских участков соответствуют всем нормативам, остальные нуждаются в срочном ремонте.

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