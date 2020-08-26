Число зараженных коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии перевалило за 14 000 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 73 новых случаев коронавируса и с начала пандемии число заболевших достигло 14 030. Умерли еще 5 пациентов с COVID-19. Об этом в среду, 26 августа, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, за прошедшие сутки умерло пять человек. Непосредственно от COVID-19 скончалась 92-летняя пациентка. Еще у четверых — коронавирус был сопутствующим заболеванием: 71-летняя пациентка умерла от атеросклероза, прогрессирующей сердечной недостаточности, 94-летний пенсионер — от острого инфаркта миокарда, гипертонической болезни, 76-летний мужчина — от острого инфаркта миокарда, атеросклероза коронарных артерий, 80-летняя пациентка — от ишемической кардиомиопатии, гипертонической болезни с поражением сердца и почек.

— За прошедшие сутки из больниц Челябинской области выписаны 146 человек, а за время пандемии — 10 922, — уточнили в Минздраве. — На сегодняшний день больных коронавирусом в регионе — 2717. 42 человека по месту прописки переведены в больницы других регионов.

За время пандемии на COVID-19 в Челябинской области методами ИФА и ПЦР провели 486 413 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки анализы взяли у 3 929 человек.

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