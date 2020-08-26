Под грузовой состав девочка попала в светлое время суток Фото: Никита ПОЛЬКО

Смертельная авария на железной дороге произошла в Миассе. Грузовой поезд сбил 15-летнюю школьницу. В причинах трагедии разбираются правоохранительные органы.

Под грузовой поезд девочка попала во вторник, 25 августа, в 17:50. Авария произошла на участке железной дороги Миасс-Флюсовая.

— Информация о случившемся главе поступила от управления ГО ЧС: погибла девочка-подросток 2005 года рождения, — рассказала КП-Челябинск помощник главы Миасса Марина Рыкалина. — Семья неблагополучная. В причинах трагедии — несчастный это был случай или суицид — разбираться правоохранительные органы.

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