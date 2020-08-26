В Челябинске оштрафуют абразивный завод, загрязняющий воздух

Завод накажут за выбросы в атмосферу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинская природоохранная прокуратура недовольна работой абразивного завода «Резолит», который находится на территории областного центра.

— Установлено, что предприятие оказывает негативное воздействие на окружающую среду, однако не сдает отчеты о результатах экологического контроля в контрольные органы, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Прокуратура уже потребовала от директора предприятия устранить нарушение и наказать виновных сотрудников.

Кроме того, возбуждено административное дело. Сам завод и виновное должностное лицо накажут рублем.

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