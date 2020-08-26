Управляющую компанию накажут за удручающее состояние дома в Челябинске

Крыша в доме протекает. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
После жалобы жителей прокуратура Курчатовского района выехала с проверкой на улицу Кыштымскую, 3. Дом оказался в ужасающем состоянии. В итоге прокуратура заставила управляющую компанию «Коммунальное содружество» привести его в порядок насильно.
Мокрые стены и потолок. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Согласно ст.161 Жилищного кодекса РФ, управляющая компания обязана создать безопасные условиях проживания для людей. Но коммунальщики этим не занимались.
Кровля в доме течет. В подъездах не горят лампы. На щитках нет замков, а на окнах нет ручек. Провода в подъездах без изоляции. На чердаке валяется бытовой мусор. И козырьки над подъездами обветшали.
— Директору коммунальной компании вынесли представление об устранении нарушений. Руководителя оштрафуют, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям по СМИ Наталья Мамаева.
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