Управляющую компанию накажут за удручающее состояние дома в Челябинске

Крыша в доме протекает. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

После жалобы жителей прокуратура Курчатовского района выехала с проверкой на улицу Кыштымскую, 3. Дом оказался в ужасающем состоянии. В итоге прокуратура заставила управляющую компанию «Коммунальное содружество» привести его в порядок насильно.

Мокрые стены и потолок. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Согласно ст.161 Жилищного кодекса РФ, управляющая компания обязана создать безопасные условиях проживания для людей. Но коммунальщики этим не занимались.

Кровля в доме течет. В подъездах не горят лампы. На щитках нет замков, а на окнах нет ручек. Провода в подъездах без изоляции. На чердаке валяется бытовой мусор. И козырьки над подъездами обветшали.

— Директору коммунальной компании вынесли представление об устранении нарушений. Руководителя оштрафуют, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям по СМИ Наталья Мамаева.

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