В Челябинской области пенсионеры получат по 700 рублей

Более 909 тысяч пенсионеров в Челябинской области получат выплату ко Дню пожилого человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По 700 рублей получат в Челябинской области пенсионеры ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Решением губернатора Алексея Текслера из бюджета области выделено 636 млн. руб.

Как сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области, по распоряжению губернатора пенсионеры начнут получать деньги с сентября.

В списке получателей — более 909 тысяч южноуральцев — те, кому на 1 октября 2020 года исполнится 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), и те, кто получает пенсию (независимо от ее вида).

Важно, что для оформления выплаты получателю никуда обращаться не надо. Выплата придет вместе с пенсией. И получить деньги можно или на почте; или деньги перечислят на счет пенсионера.

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