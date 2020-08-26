В Челябинске выясняют, кто спилил 20 деревьев в гаражном кооперативе

Тайных лесорубов собираются наказать. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В криминальную сводку попал гаражный кооператив «Северо-Западный». Кто-то спилил на его территории более 20 деревьев. Злоумышленников теперь ищет полиция.

— Проверкой установлено, что разрешение на снос деревьев городское управление экологии и природопользования никому не выдавало. Черные лесорубы нанесли государству ущерб в размере 45,9 тысяч рублей, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Проверку инцидента проводит отдел полиции «Курчатовский». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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