В Челябинской области подрыв трубы закрывшегося комбината собрал на горе толпы зевак

Уже сегодня трубу сровняют с землей. Фото: Новости Верхнего Уфалея / Vk.com

Подрыв трубы закрывающегося комбината «Уфалейникель» в среду, 26 августа, стал главным событием дня в Верхнем Уфалее. Люди собрались на горе, чтобы увидеть все своими глазами. Местный новостной паблик даже запустил онлайн-трансляцию с площадки. За происходящим там следят почти 1300 человек. Конструкцию должны сровнять с землей до 17:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru