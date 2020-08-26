Длительность поездки составит 19 часов. Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

В Челябинской области с сегодняшнего дня, 26 августа, возобновлено движение отмененного из-за коронавируса автобусного маршрута до Казани. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщил директор ООО «Служба организации движения», курирующего работу автовокзалов в Челябинске, Сергей Валеев.

— С учетом пандемии из-за закрытия границ со многими странами вырос спрос на туристические города, в том числе на поездки в Казань, — рассказал Сергей Валеев. — С учетом спроса населения было принято решение открыть данный маршрут Челябинск-Казань. Продажа билетов уже осуществляется на официальном сайте автовокзала.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление от автовокзала «Центральный» — в 13:59, «Южный» — 14:25. Время в пути — 19 часов.

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