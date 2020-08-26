В Челябинской области будут судить мать выпавшего с шестого этажа ребенка

Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области завершили расследование уголовное дела в отношении жительницы Миасса, которая не усмотрела за своим 2-летним сыном. Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, женщину обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

— По данным следствия, 23 июня 2020 года в медицинское учреждение города Миасс поступил 2-летний мальчик с переломами и разрывами внутренних органов. Ребенок получил травмы при падении из окна квартиры, расположенной на 6 этаже жилого дома. Обвиняемая – мать ребенка, находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения, и за безопасностью ребенка не следила, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Малыш после падения выжил. Сейчас он проходит реабилитационные процедуры.

Материалы уголовного дела передали в суд. Также в ближайшее время будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.

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